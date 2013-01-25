朝鲜威胁称韩国如加入新一轮联合国制裁 将对其开战

2012年7月27日在板门店停战区拍到的朝鲜士兵(后)与韩国士兵(右)。 REUTERS/Ahn Young-joon/Pool

路透1月25日(记者 Jack Kim) - 朝鲜威胁称，如果韩国加入联合国对朝鲜的新一轮制裁，他们将会进攻韩国。

朝鲜周五连续第三天发表强硬措辞，称：“制裁意味着战争，意味着向我国宣战。”

联合国安理会一致谴责朝鲜去年12月发射远程火箭的行为后，朝鲜本周宣布抵制所有旨在停止其核项目的对话，并誓言要进行更多火箭发射和核试验活动。

“如果一群叛徒组成的傀儡集团直接参与联合国所谓的‘制裁’，朝鲜将会对其采取强大的实质性反制措施，”朝鲜和平统一委员会称，他们指的是韩国。

周二，安理会一致通过决议谴责朝鲜去年12月发射火箭的行为，并同意扩大现行的对朝鲜的制裁措施。

周四，美国对两名朝鲜银行官员和一家香港贸易公司突然采取经济制裁措施，美国指控后者支持朝鲜从事大规模杀伤性武器的扩散活动。

韩国已经表示将审视是否需跟随美国采取进一步的制裁措施，但指出该国目前的重点是遵守安理会的决议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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