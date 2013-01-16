美国在推动联合国制裁朝鲜--官员

路透首尔1月16日（记者 Ju-min Park） - 美国负责东亚事务的高级外交官坎贝尔（Kurt Campbell）周三称，美国正在极力推动对朝鲜实施严厉制裁。但联合国外交人士称，中国似乎不会支持制裁朝鲜。

美国、韩国、日本和欧盟希望通过联合国安理会决议和严厉的制裁措施，对朝鲜去年12月发射火箭给予惩罚。

“我们预计不久就会在安理会提出正式举措，”坎贝尔与韩国国防部及外交部官员召开会议后对记者说。

坎贝尔称，美国在安理会正进行积极商讨。坎贝尔没有直接提及中国的参与问题，他结束韩国之行后，将前往日本访问。

中国是朝鲜唯一的主要外交盟友。尽管中国在朝鲜2006年和2009年进行核试验后同意对朝鲜实施制裁，但联合国外交人士认为，中国只希望通过主席声明谴责朝鲜此次火箭发射。

朝鲜去年12月成功发射远程火箭，首次将一颗卫星送入轨道，这对该国年轻领导人金正恩而言堪称一次漂亮举动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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