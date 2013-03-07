分析：新制裁料难令朝鲜停止核项目

路透首尔3月7日（记者 Christine Kim） - 联合国新的制裁料不会中止朝鲜的核项目，因为联合国长达七年的制裁和美国超过50年的制裁均未能劝阻朝鲜试图开发违禁武器。

韩国专家们表示，在新领导人金正恩的带领下，朝鲜更加积极地发展核项目。其中一名专家认为，现年30岁的金正恩看起来比父亲金正日更愿意回避中国。

周四晚些时候，联合国安理会料通过针对朝鲜的新一轮制裁，这将使对朝制裁措施将更为接近针对伊朗的严厉制裁。

朝鲜2月12日进行了第三次核试验，去年12月发射了远程火箭。两次试验显示朝鲜在开发射程1万公里的导弹和搭载小型核弹头上取得了进展。

“他们永远不会放弃（核）洲际弹道导弹计划。他们在这个问题上的态度非常坚决，”韩国国防大学安全政策研究系教授Kim Yeon-su说道。

中国支持美国推动的新一轮联合国对朝制裁。中国也支持此前的努力，以及对朝鲜去年发射远程火箭的谴责。

Kim Yeon-su认为，近期朝鲜和中国的关系很脆弱。他表示，去年12月朝鲜发射火箭后，鲜有中国高官访问朝鲜，与金正日执政期间两国间的互访形成对比。

联合国新的制裁措施意在冻结有助朝鲜核项目或弹道导弹项目的资金。专家却怀疑资金流能否被阻止。很多情况下，这种资金由持有外交护照的人携带，或是通过毒品等非法行为获得。

2005年，美国财政部冻结了金正日在澳门一家银行超过2,000万美元的现金。朝鲜随后将银行账户分割成更小的账户，从而使其很难被追查。

“如果新一轮制裁的水平和以往一样，影响将非常有限，”韩国退休将领MoonSeong-mook表示。

“我们不能说制裁没用……但是制裁需要让金正恩认识到不能再继续这样的行为。”

联合国新的制裁措施依赖成员国的解读。评估联合国过去对朝鲜的制裁，影响很有限。

“这是因为即使宣布新的制裁，现有制裁的模糊性、成员国执行制裁的能力和各国对制裁的不同立场仍将存在，”智库韩国发展研究院在2月发布报告称。

之前的制裁包括呼吁朝鲜放弃核计划和限制金融交易等。美国对朝鲜的制裁禁止从朝鲜进口任何产品。朝鲜战争以来，美国一直在以某种方式制裁朝鲜。

和以往一样，中国是关键。中国需要决定是否禁止朝鲜金融交易以及是否对经过大连港的货物进行检查。根据联合国新的制裁措施，中国有义务这么做。

SK Research Institute高级分析师Lee Young-hoon称，“这一切将视中国说什么。如果他们还像以前一样只是口头上说说，（制裁）将没啥作用。”

中国已表示将支持联合国所有的制裁措施。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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