分析：对朝制裁措施能否奏效？关键在中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国3月8日 - 联合国安理会通过对朝鲜最新制裁决议，制裁力度向制裁伊朗的措施看齐，但外界担心，制裁措施对朝鲜可能作用不大。

朝鲜对联合国制裁决议作出强烈回应，继续发出口头武力威胁，包括威胁要对美国发动先发制人的核打击。朝鲜并再次威胁要撕毁朝鲜战争停战协定，还切断了与韩国的军事热线。

美国常驻联合国代表苏珊·赖斯称：“这些制裁措施将奏效，并且效果突出。”

但制裁措施真的会奏效吗？如果奏效，是否能迫使朝鲜停止火箭发射和核试验这样的行为呢？

或许只有中国和朝鲜能回答这些问题。一些分析人士怀疑中国是否真的想完全执行联合国制裁措施。若没有中国的积极支持，这些制裁措施就只能是象征性的。

圣母大学（University of Notre Dame）教授洛佩兹（George Lopez）认为，最新对朝制裁可能比以前几轮的效果要好。他曾是联合国专家组成员，监测对朝制裁的落实情况。

他指出，最新制裁措施可能明显遏制朝鲜的资金流动，并阻碍朝鲜获得发展导弹和核项目所需的专用产品。

对朝鲜最新制裁与对伊朗制裁力度相仿，伊朗的经济规模远超过朝鲜，开放程度也更高，国际制裁导致伊朗经济状况严重恶化，货币迅速贬值，物价飞速上涨。

但一些外交官和分析人士称，朝鲜经济基本处于封闭状态，这会影响制裁措施的效果。

制裁成败关键在中国

并非所有人都认为中国已准备好对朝鲜采取强硬立场，尽管中国已明确对朝鲜核武计划表示不满，且希望避免爆发新的朝鲜战争。但或许正像联合国安理会一名高级外交官说的那样，如果中国必须在拥有核武器的朝鲜和朝鲜被消灭两者之间选择，中国还是会选择前者。

中国不希望看到朝鲜崩溃，朝鲜一旦瓦解，可能会有大量难民进入中国境内，并且朝鲜半岛将由亲美的韩国主导。

传统基金会（Heritage Foundation）分析人士克林纳（Bruce Klingner）认为，中国可能还没准备好让朝鲜遭遇像伊朗那样的重创。

曾担任美国副国务卿的约瑟夫（Robert Joseph）指出，对朝鲜采取更强硬的立场至关重要，因为伊朗正在观察国际社会对朝鲜的回应。

他在美国参议院外交委员会说：“目前为止，伊朗所看到的事实，还不足以阻止他们寻求核扩散。”

他表示，之所以制裁措施难以让朝鲜退缩，是由于朝鲜历任政府根本不在乎朝鲜民众的生活困境，另外一定程度上也是由于中国一直向朝鲜提供援助。

联合国通过最新制裁朝鲜决议后，中国和俄罗斯呼吁立即恢复六方会谈，但韩国常驻联合国代表金塾（Kim Sook）则称：“当前不是讨论对话的时机。”

英国诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University）的朝鲜问题专家葛里吉克（Virginie Grzelczyk）指出，拒绝对话不能结束联合国安理会和朝鲜之间的唇枪舌剑，可能会让形势变得更加危险，而韩国将首当其冲成为目标。（完）