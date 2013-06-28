美国宣布制裁朝鲜大同信贷银行

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月27日（记者 Paige Gance） - 美国政府周四宣布对朝鲜大同信贷银行（Daedong Credit Bank）实施制裁，理由是该行支持朝鲜的大规模杀伤性武器项目。
美国财政部称，大同信贷银行一直向朝鲜矿业发展贸易公司（KOMID）和湍川商业银行（TCB）提供金融服务。美国财政部称朝鲜矿业发展贸易公司是朝鲜最主要的军火商，湍川商业银行则是该公司的金融子公司。
“至少自2007年以来，大同信贷银行协助朝鲜矿业发展贸易公司和湍川商业银行进行了价值数百万美元的金融交易，”美国财政部称。“该行还在某些情况下使用欺骗性金融手段，故意为交易提供便利。”
美国财政部称，同时对大同信贷银行一家名为DCB Financial Limited的前台公司、该公司代表Kim Chol Sam以及朝鲜原子能总局的外事处负责人Son Mun San实施制裁。
美国财政部指出，上述这家前台公司进行国际金融交易，以此来规避不想与朝鲜进行业务往来机构的审查。
美国的制裁措施通常禁止美国公民与上述实体及个人进行任何交易，同时冻结上述实体和个人可能在美国拥有的资产。（完）
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