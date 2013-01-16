美国在推动联合国制裁朝鲜--官员

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
记者/Ju-min Park
路透首尔1月16日 - 美国负责东亚事务的高级外交官坎贝尔（Kurt Campbell）周三称，美国正在极力推动对朝鲜实施严厉制裁。但联合国外交人士称，中国似乎不会支持制裁朝鲜。
美国、韩国、日本和欧盟希望通过联合国安理会决议和严厉的制裁措施，对朝鲜去年12月发射火箭给予惩罚。
"我们预计不久就会在安理会提出正式举措，"坎贝尔与韩国国防部及外交部官员召开会议后对记者说。
坎贝尔称，美国在安理会正进行积极商讨。坎贝尔没有直接提及中国的参与问题，他结束韩国之行后，将前往日本访问。
中国是朝鲜唯一的主要外交盟友。尽管中国在朝鲜2006年和2009年进行核试验后同意对朝鲜实施制裁，但联合国外交人士认为，中国只希望通过主席声明谴责朝鲜此次火箭发射。
朝鲜去年12月成功发射远程火箭，首次将一颗卫星送入轨道，这对该国年轻领导人金正恩而言堪称一次漂亮举动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。