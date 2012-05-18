独家：联合国专家组称朝鲜可能向叙利亚和缅甸出售过武器

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透联合国5月17日电---据路透周四看到的一份保密报告显示，联合国监督对朝鲜制裁的专家组报告称，朝鲜可能向叙利亚和缅甸提供过武器及相关物品。
“朝鲜民主主义人民共和国继续无视联合国制裁措施，”专家组在报告中表示。这份报告本周稍早呈交给联合国安理会对朝制裁委员会。
“联合国成员国没有向本委员会报告过朝鲜有违反核禁运的迹象，或违规输送其他大规模杀伤性武器或弹道导弹相关物品，”报告称，“但他们确实报告朝鲜有数起违反禁令的行为，包括有武器及相关材料和奢侈品的买卖。”（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。