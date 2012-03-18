中国对朝发射卫星计划罕见公开施压

朝鲜宣布计划发射卫星，中国对此罕见地向朝鲜公开施压。朝鲜的这一计划不仅令地区局势变得紧张，还可能让该国近期与美国达成的援助协议化为泡影。新华社报导，中国外交部副部长张志军16日约见朝鲜驻华大使池在龙，对朝鲜宣布将於4月中旬发射卫星事表达了关切和忧虑。路透