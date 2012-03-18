中国对朝发射卫星计划罕见公开施压

路透上海3月17日电（记者 Jason Subler）---朝鲜宣布计划发射卫星，中国对此罕见地向朝鲜公开施压。朝鲜的这一计划不仅令地区局势变得紧张，还可能让该国近期与美国达成的援助协议化为泡影。

朝鲜宣布此事後，立即引发各界对该国年轻领导人金正恩可能会向国际社会采取更开放的立场产生怀疑。

专家指出，朝鲜发射计划明显是弹道导弹试射，这是联合国决议所禁止的，这一手法符合朝鲜一贯使用的外交伎俩，即以威胁地区安全来迫使国际社会、特别是美国的让步。

此举还助于提升去年金正日去世後接班人金正恩的地位。

据新华社报导称，中国外交部副部长张志军16日约见朝鲜驻华大使池在龙，对朝鲜宣布将於4月中旬发射卫星事表达了关切和忧虑。

张志军表示，“我们真诚希望有关各方保持冷静克制，避免事态升级导致出现更加复杂局面。”

尽管张志军没有直接谴责朝鲜的这项发射计划，但中国政府很少公开对依赖其维系经济生存的朝鲜施压。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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