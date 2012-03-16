朝鲜下月发射卫星 韩国称违反联合国决议

路透首尔3月16日电---朝鲜周五表示，该国下月中旬将发射一枚卫星，纪念金日成诞辰100周年。朝鲜近期与美国谈判後称，将暂停远程导弹试射。

韩国周五表示，若朝鲜在4月发射卫星，将违反朝鲜2009年试射导弹之後联合国安理会作出的决议，并对地区安全构成威胁。

外国官员表示，朝鲜此前的卫星发射只是幌子，实际上是远程导弹试射。朝鲜周五称，该国过去已发射两枚试验卫星。

朝中社援引朝鲜宇宙空间技术委员会（Korean Committee for Space Technology）发言人的话称：“朝鲜将发射‘光明星3号’（Kwangmyongsong-3）实用卫星，这枚卫星是依靠国内技术自主研制的，以纪念金日成主席诞辰100周年。”

朝中社称，将於4月12日至16日择机发射这枚卫星。

朝鲜所说的“光明星”，也就是外界所谓的朝鲜在1998年和2009年试射的“大浦洞”（Taepodong）远程导弹。

该发言人称，这次卫星发射是将朝鲜和平利用宇宙空间技术提升到新阶段的重要契机。

韩国外交部表示，“若朝鲜确如其宣布的那样发射‘实用卫星’，将无疑违反联合国安理会1874号决议，该决议禁止任何使用弹道导弹技术的发射行为。”

韩国外交部在声明中称，“这将是严重挑衅，威胁朝鲜半岛和东北亚地区的和平与安全。”（完）

编译：黎黎/田建华 发稿：张家伟/王洋/蔡美珍

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。