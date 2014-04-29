朝鲜在与韩国有争议海上边界附近开始实弹演练（更新版）

法国总统候选人马克龙支持率勉强领先 极右翼勒庞强化欧元怀疑论调
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透首尔4月29日(记者 Ju-min Park/James Pearson) -朝鲜周二在与韩国有争议海上边界附近的两个区域举行实弹演习。
朝鲜曾在3月底举行过类似演习，在北方界线(Northern Limit Line)附近发射了500多枚炮弹。
当时演习期间有100多枚炮弹落在该界线以南，引发韩国向朝鲜水域发射炮弹回击。
今日最新一轮演习开始于午后。韩国一名军事官员表示，似乎没有炮弹落入北方界线以南地区。
中国表示，朝韩双方应尝试缓和紧张关系。
中国外交部发言人秦刚在每日例行记者会上表示：“我们希望有关各方都要做有利于缓和局势、有利于半岛和平稳定的事情。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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