朝鲜军事演习炮火落入韩国海域 韩方还击

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月31日（记者 Jack Kim） - 朝鲜周一在有争议的西部海上边界海域举行实弹演习，引发韩国回击。韩国还出动战机巡视，韩国白翎岛上的居民已经躲入防空洞。
朝鲜炮弹落入韩国海域，但未击中白翎岛。2010年延坪岛炮击事件曾造成人员伤亡。
一名韩国官员称，朝鲜在海上进行的实弹演习引发附近岛上韩国海军对海回击。媒体称，韩国还动用了F-15战斗机对本国一侧边界进行巡视。
此次双方进行炮击的区域在所谓的“北方界线”(NLL)附近。“北方界线”是在朝鲜战争结束时划定，但朝鲜拒绝承认。
韩国国防部称，朝鲜在周一的演习中发射了逾500发炮弹，其中约有100发炮弹落在了“北方界线”以南水域。
国防部发言人Kim Min-seok表示，韩国向“北方界线”以北水域回击了逾300发炮弹，并称朝鲜的行为是在“试探韩国防卫海上边界的决心”。
一名当地政府官员在接受路透电话采访时表示，白翎岛的居民已被转移至防空洞。
韩国警告称，如果朝鲜攻击韩国领土，韩方将作出强烈回应。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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