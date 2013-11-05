（修正）朝鲜舰艇在执行任务时沉没 多名船员遇难

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
（修正标题及第一段措辞）)
路透首尔11月4日 - 朝鲜官方媒体报道称，朝鲜一艘海军舰艇上月在执行“战斗任务”时沉没。
韩国《朝鲜日报》(Choson Ilbo)援引未具名军方消息人士的说法报道称，这艘舰艇是在演习过程中沉没，多人死亡。
朝中社公布的照片显示，朝鲜领导人金正恩在死者纪念碑下献上鲜花，周围环绕着至少19座坟墓，这意味着至少有19人丧生。
朝中社称：“潜艇驱逐舰233号在10月中执行战斗任务时沉没。”
报道没有提到这艘驱逐舰当时执行的具体任务。
朝鲜的信息控制十分严格，官方媒体很少公开承认事故或密切报道。
朝鲜官方媒体没有提到事故造成多少人罹难，只称金正恩已采取措施，搜寻所有人的遗体，这说明遇难人数或许很多。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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