修正-朝鲜舰艇在执行任务时沉没 多名船员遇难

(修正标题及第一段措辞)

路透首尔11月4日 - 朝鲜官方媒体报道称，朝鲜一艘海军舰艇上月在执行“战斗任务”时沉没。

韩国《朝鲜日报》(Choson Ilbo)援引未具名军方消息人士的说法报道称，这艘舰艇是在演习过程中沉没，多人死亡。

朝中社公布的照片显示，朝鲜领导人金正恩在死者纪念碑下献上鲜花，周围环绕着至少19座坟墓，这意味着至少有19人丧生。

朝中社称：“潜艇驱逐舰233号在10月中执行战斗任务时沉没。”

报道没有提到这艘驱逐舰当时执行的具体任务。

朝鲜的信息控制十分严格，官方媒体很少公开承认事故或密切报道。

朝鲜官方媒体没有提到事故造成多少人罹难，只称金正恩已采取措施，搜寻所有人的遗体，这说明遇难人数或许很多。（完）