修正-朝鲜舰艇在执行任务时沉没 多名船员遇难

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(修正标题及第一段措辞)
路透首尔11月4日 - 朝鲜官方媒体报道称，朝鲜一艘海军舰艇上月在执行“战斗任务”时沉没。
韩国《朝鲜日报》(Choson Ilbo)援引未具名军方消息人士的说法报道称，这艘舰艇是在演习过程中沉没，多人死亡。
朝中社公布的照片显示，朝鲜领导人金正恩在死者纪念碑下献上鲜花，周围环绕着至少19座坟墓，这意味着至少有19人丧生。
朝中社称：“潜艇驱逐舰233号在10月中执行战斗任务时沉没。”
报道没有提到这艘驱逐舰当时执行的具体任务。
朝鲜的信息控制十分严格，官方媒体很少公开承认事故或密切报道。
朝鲜官方媒体没有提到事故造成多少人罹难，只称金正恩已采取措施，搜寻所有人的遗体，这说明遇难人数或许很多。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。