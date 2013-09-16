韩国军队击毙一名试图越境赴朝男子

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月16日 - 一名韩国官员表示，韩国军队周一击毙了一名试图越境赴朝的男子。
这位要求匿名的男子称，目前还不清楚这名男子是否是韩国人。军方还在尝试找回尸体，调查该事件。
韩联社报导称，韩国哨兵要求这名男子返回，但他没有理会并跳入临津江，并抓住一个浮漂，试图过河。
韩联社援引一名军方官员的话称，射击的理由是这名男子的身份不明，他也许是一名朝鲜士兵。
韩国和朝鲜技术上仍处于战争中，因1950-53年间的战争只签订了停战协议，因此未经许可越过边境是非法的，不过像这种在光天化日之下以这种方式越境的例子十分罕见。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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