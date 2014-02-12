韩国称朝韩周三举行高级别会谈

路透首尔2月11日(记者 Ju-min Park) -韩国宣布，朝鲜和韩国的高级别官员将在周三举行一场罕见的会晤，会谈的主题很可能涉及朝韩离散家庭团聚以及韩美联合军演。

韩国统一部发言人金义韬(KimEui-do)宣布了双方会晤的消息。朝鲜周六提出会晤提议，随即双方便以罕见的速度安排了这场见面。

金义韬表示，韩国总统朴槿惠的副国家安全顾问将率领韩国国防和安全官员组成的代表团赴板门店会谈。朝鲜代表团则以朝鲜劳动党高官WonTong Yon为首。

这是朝韩双方自2007年朝韩第二次峰会以来的最高级别接触。这同时也是自朝鲜2010年炮轰韩国延坪岛以来的首次类似对话。

韩国朝鲜研究大学(University of North Korean Studies)杨武仁(YangMoo-jin)表示，朝鲜很可能重申要求韩国取消与美国的联合军演，朝鲜过去几周在不同场合提出上述要求。

杨武仁说：“他们(朝鲜)会试图说明，离散家庭团聚与军事活动是不相容的。”

美韩军演一直刺激着朝鲜，朝鲜谴责军演是美国的入侵演习。

朝韩双方之前同意本月在朝鲜金刚山举行离散家庭团聚。

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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