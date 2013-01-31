朝鲜核试验迹象令韩国发出强硬警告

路透首尔1月31日 - 韩国周四警告朝鲜不要错误地进行第三次核试验，韩国总统召集安全高官出席计划外的会议，因有迹象显示朝鲜正在推进核试验准备工作。

这是任期将尽的李明博政府发出的最强硬警告。此前，朝鲜誓言进行更多火箭和核试验，以此回应联合国对其上月发射火箭的谴责。

韩国和其他紧密关注朝鲜核试验活动的国家认为，朝鲜进行核试验的技术准备已经完成，正在等待领导人金正恩的最终命令。

“政府敦促朝鲜立即停止一切激进的活动和言论，承担国际责任，包括联合国安理会的决议。”韩国总统的发言人Park Jeong-ha表示。

“我们警告朝鲜，如果作出错误判断并再次实施挑衅行为，后果将非常严重。”Park Jeong-ha说道。

Park Jeong-ha指出，李明博之所以召开上述会议是因为有“确切迹象”暗示朝鲜可能仍在准备进行核试验。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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