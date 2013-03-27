朝鲜警告韩总统朴槿惠“注意言语”

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透首尔3月27日 - 朝鲜周三警告韩国总统朴槿惠“注意她的言语”，彰显两国紧张关系。朝鲜此前曾对朴槿惠的前任李明博屡屡发出警告。
韩国首位女总统朴槿惠在“天安舰”沉没三周年之际呼吁朝鲜放弃核野心，拯救国内饥饿的人民。“天安舰”沉没造成韩国46名海军官兵死亡。
韩国指责是朝鲜方面发射鱼雷造成“天安舰”沉没，不过朝鲜方面断然否认。
“青瓦台(韩国总统府)的主人最好……注意她的言语，”朝鲜中央通讯社援引朝鲜祖国和平统一委员会发言人的话称。
朝鲜方面始终毫不掩饰对朴槿惠的憎恶，本月稍早曾抨击她的恶毒裙裾之风。
朝鲜之前一直猛烈抨击朴槿惠的前任李明博，后者在五年总统任期内切断了对朝鲜的援助。朴槿惠在2012年大选中将改善与朝鲜关系列为中心纲领，但她一直表示，关系的改善取决于朝鲜放弃核武器。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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