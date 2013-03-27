朝鲜警告朴槿惠“注意言语”

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月27日 - 朝鲜周三警告韩国总统朴槿惠“注意她的言语”，彰显两国紧张关系。朝鲜此前曾对朴槿惠的前任李明博屡屡发出警告。
韩国首位女总统朴槿惠在“天安舰”沉没三周年之际呼吁朝鲜放弃核野心，拯救国内饥饿的人民。“天安舰”沉没造成韩国46名海军官兵死亡。
韩国指责是朝鲜方面发射鱼雷造成“天安舰”沉没，不过朝鲜方面断然否认。
“青瓦台(韩国总统府)的主人最好……注意她的言语，”朝鲜中央通讯社援引朝鲜祖国和平统一委员会发言人的话称。
朝鲜方面始终毫不掩饰对朴槿惠的憎恶，本月稍早曾抨击她的恶毒裙裾之风。
朝鲜之前一直猛烈抨击朴槿惠的前任李明博，后者在五年总统任期内切断了对朝鲜的援助。朴槿惠在2012年大选中将改善与朝鲜关系列为中心纲领，但她一直表示，关系的改善取决于朝鲜放弃核武器。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。