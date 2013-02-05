朝鲜若进行核试验将面临联合国严厉行动--韩国官员

路透联合国2月4日 - 韩国常驻联合国代表金塾（Kim Sook）周一称，联合国安理会在朝鲜核武器项目问题上立场一致，朝鲜若如外界预期进行新的核试验，安理会无疑会采取更强硬的应对措施。

“朝鲜似乎很快就会进行核试验，”金塾对记者称。“（朝鲜）核试验场所的活动明显十分繁忙，大家都在关注。”金塾是安理会本月轮值主席。

“大家（对朝鲜核问题）不仅立场一致，而且还很坚定且果断，”他说道。“一旦他们（朝鲜）进行此类挑衅行为，我预计（安理会）会采取强硬且有力的措施。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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