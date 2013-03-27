朝鲜称战争或随时爆发 切断朝韩通讯

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透首尔3月27日 - 朝鲜周三称，将切断与韩国最后的通讯联系渠道，因为战争“随时”可能爆发。此前几天，朝鲜曾对美国和韩国发出核攻击警告。
朝鲜已经停止对通往美军的热线和红十字通讯线路作出应答。
“在战争随时可能爆发的情况下，朝韩军事通讯没有必要。”朝鲜中央通讯社引述军方发言人的话报道。
“朝美和朝韩间不存在任何对话渠道和通讯方式。”
在开城工业园工作的韩国人每天利用“对话渠道”，123家韩国企业在园区雇佣超过5万朝鲜人生产家用产品。平均每天约有120名韩国人在开城工作。
朝鲜“最高司令部”发言人并未提到开城。
韩国政府称将采取措施确保开城工业园工人的安全，但未提供细节。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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