朝鲜称战争或随时爆发 切断朝韩通讯

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月27日 - 朝鲜周三称，将切断与韩国最后的通讯联系渠道，因为战争“随时”可能爆发。此前几天，朝鲜曾对美国和韩国发出核攻击警告。
朝鲜已经停止对通往美军的热线和红十字通讯线路作出应答。
“在战争随时可能爆发的情况下，朝韩军事通讯没有必要。”朝鲜中央通讯社引述军方发言人的话报导。
“朝美和朝韩间不存在任何对话渠道和通讯方式。”
在开城工业园工作的韩国人每天利用“对话渠道”，123家韩国企业在园区雇佣超过5万朝鲜人生产家用产品。平均每天约有120名韩国人在开城工作。
朝鲜“最高司令部”发言人并未提到开城。
韩国政府称将采取措施确保开城工业园工人的安全，但未提供细节。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。