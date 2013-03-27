朝鲜称战争或随时爆发 切断朝韩通讯

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月27日 - 朝鲜周三称，将切断与韩国最后的通讯联系渠道，因为战争“随时”可能爆发。此前几天，朝鲜曾对美国和韩国发出核攻击警告。

朝鲜已经停止对通往美军的热线和红十字通讯线路作出应答。

“在战争随时可能爆发的情况下，朝韩军事通讯没有必要。”朝鲜中央通讯社引述军方发言人的话报导。

“朝美和朝韩间不存在任何对话渠道和通讯方式。”

在开城工业园工作的韩国人每天利用“对话渠道”，123家韩国企业在园区雇佣超过5万朝鲜人生产家用产品。平均每天约有120名韩国人在开城工作。

朝鲜“最高司令部”发言人并未提到开城。

韩国政府称将采取措施确保开城工业园工人的安全，但未提供细节。（完）