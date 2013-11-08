朝鲜称逮捕一名韩国间谍--报道

路透首尔11月7日 -朝鲜周四宣布逮捕了一名韩国间谍，并称目前正在对此人的间谍罪行进行调查。这是关于朝韩抓捕对方间谍的罕见报道。

朝鲜中央通讯社刊文称，这名韩国男性间谍在朝鲜首都平壤被捕，已承认经非法途径潜入朝鲜。

“初步调查显示，此人伪装成宗教人士，在与朝鲜接壤的第三国从事反朝间谍和阴谋策划活动近六年，”朝中社称。

朝中社没有透露该男子的姓名和“第三国”的国家名称，亦未对“宗教人士”进行详细说明。

“此人潜入朝鲜召集不安分守己之徒，利用他们破坏社会制度和稳定，”朝中社称。报道没有透露其他细节。

韩国国家情报院一位官员驳斥上述报道“毫无根据”，并表示不对此事进一步置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。