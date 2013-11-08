朝鲜称逮捕一名韩国间谍--报道

欧元集团主席称应努力将英国退出欧盟的损害降至最低
路透柏林4月6日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，英国和欧盟其他27个成员国应该避免在英退谈判结束时，英国地位退回到世界贸易组织(WTO)贸易条款规定的危险境地。
路透首尔11月7日 -朝鲜周四宣布逮捕了一名韩国间谍，并称目前正在对此人的间谍罪行进行调查。这是关于朝韩抓捕对方间谍的罕见报道。
朝鲜中央通讯社刊文称，这名韩国男性间谍在朝鲜首都平壤被捕，已承认经非法途径潜入朝鲜。
“初步调查显示，此人伪装成宗教人士，在与朝鲜接壤的第三国从事反朝间谍和阴谋策划活动近六年，”朝中社称。
朝中社没有透露该男子的姓名和“第三国”的国家名称，亦未对“宗教人士”进行详细说明。
“此人潜入朝鲜召集不安分守己之徒，利用他们破坏社会制度和稳定，”朝中社称。报道没有透露其他细节。
韩国国家情报院一位官员驳斥上述报道“毫无根据”，并表示不对此事进一步置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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