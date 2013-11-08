朝鲜称逮捕一名韩国间谍--报道

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月7日 - 朝鲜(北韩)周四宣布逮捕了一名韩国间谍，并称目前正在对此人的间谍罪行进行调查。这是关于朝韩抓捕对方间谍的罕见报道。
朝鲜中央通讯社刊文称，这名韩国男性间谍在朝鲜首都平壤被捕，已承认经非法途径潜入朝鲜。
“初步调查显示，此人伪装成宗教人士，在与朝鲜接壤的第三国从事反朝间谍和阴谋策划活动近六年，”朝中社称。
朝中社没有透露该男子的姓名和“第三国”的国家名称，亦未对“宗教人士”进行详细说明。
“此人潜入朝鲜召集不安分守己之徒，利用他们破坏社会制度和稳定，”朝中社称。报道没有透露其他细节。
韩国国家情报院一位官员驳斥上述报道“毫无根据”，并表示不对此事进一步置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------