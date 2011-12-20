美国望朝鲜平稳过渡 但影响力有限

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透华盛顿12月19日电（记者 Phil Stewart）---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）10月访问韩国时，曾称驻韩美军身处前线。这显然是个比喻，以此感谢2.85万名美军官兵，他们理论上处於朝鲜火力覆盖之内。
但是事後不到两个月，朝鲜最高领导人金正日去世，朝鲜半岛的确可能出现动荡。美国官员这次没有口若悬河，而是尽力避免不当言行，担心加剧紧张局势或制造冲突将至的印象。
事实上，美国国务卿希拉里周一公开表示，希望朝鲜政权平稳交接，朝鲜和平、平稳过渡符合美国利益。
预计未来几天，美方还将发出更多类似信息，奥巴马政府不会对朝鲜采取公开军事行动。
一名不愿具名的美国官员告诉路透："美国的目的不是搅浑水，而是让政权平稳交接。"
朝鲜政权平稳交接至金氏家族第三代传人，看似是美方不愿看到的众多选项中的上策，这样美国有望与朝鲜进一步就核项目进行外交谈判。
诸如朝鲜分崩离析等可怕情景， 或将导致难民涌入中国和韩国，并波及东北亚经济形势。
朝鲜军方与政界精英间若发生权力斗争，或将加剧朝韩冲突的风险，并可能将美国拖下水。
**美国的观望态度**
朝鲜局势对美国是利害攸关之事，但美国在朝鲜未设使馆，联系渠道有限，且对朝鲜政权内部缺乏洞察，当涉及到朝鲜政局变化时，美国大体倾向於采取作壁上观。
分析人士认为，这是美国与中国合作的重要原因之一。中国是朝鲜最亲密的盟国，中国周一表示相信朝鲜将保持团结。
美国军方似将采取观望态度，表明美方在朝鲜半岛安全不确定时期保持警惕。
美国官员称，金正日周末去世後，驻韩美军尚未提高警戒级别。相反，日韩军方均已提高警戒级别。
此外，朝鲜周一宣布金正日去世之前试射了导弹。美国官员似乎试图打消各方忧虑，称朝鲜试射导弹可能是事先安排，并非预示紧张局势升级。
根据美国国防部新闻称，美军参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）在访德途中表示："我们并未发现朝鲜方面的行为性质发生变化，以至于需要我们提高警惕。"
金正恩能在朝鲜国内精英阶层，尤其是军队方面获得多大程度的支持，还存在不确定性。各方担忧，金正恩或许需要通过炫耀武力，为自己树立威信。
美韩官员指出，家族世袭制政体或许是朝鲜於2010年多次对韩国发动挑衅的原因之一。
与路透交谈的美国官员拒绝推测，朝鲜是否会发起更多挑衅行为。
一名不愿具名的美国军官称："现在试图预测朝鲜的下步行动是痴人说梦。"（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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