韩国称核峰会期间将讨论朝伊核问题

路透首尔3月21日电（记者 Jeremy Laurence/Jack Kim）---韩国周三表示，世界各国首脑下周参加首尔核安全峰会时将讨论朝鲜和伊朗的“非法”核活动。这令朝鲜感到愤怒，并称这种言论相当於“宣战”。

韩国外交部长金星焕（Kim Sung-hwan）向路透表示，核武器和核扩散问题并非核安全峰会的正式议题，但伊朗和朝鲜明显会成为会议间隙商讨的主要问题。

他接受路透书面采访时称，“毫无疑问国际社会严重关切朝鲜和伊朗的非法核活动。”

“因主要国家领导人将参加首尔峰会，当中还包括六方会谈参与国的首脑，朝鲜核问题自然会在峰会间隙的双边会谈等一些场合被讨论，”他还补充说，已经计划好的此类会谈就有几十个。

首尔核峰会为期两天，除了主办国韩国总统李明博外，六方会谈参与国中还有四个国家首脑将参加此次峰会，分别是美国总统奥巴马、中国国家主席胡锦涛、俄罗斯总统梅德韦杰夫和日本首相野田佳彦。

朝鲜将不参加此次核安全峰会，该国的核项目和弹道导弹项目也不是会议的正式议题，但该国近期宣布将於4月发射卫星，此事预计会成为关注焦点。

朝鲜中央通讯社（KCNA）周三报导称，首尔峰会若是将朝鲜“核问题列为讨论议题”，并发表声明反对朝鲜寻求核项目，该国会将这种做法视为“挑衅”。

“任何挑衅将等同于向朝鲜宣战，後果将是给朝鲜半岛去核化会谈增加障碍，”该通讯社周三称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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