瑞士禁止向朝鲜出售其滑雪胜地所需设备

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦8月19日 - 瑞士官员周一表示，瑞士已禁止向朝鲜一处豪华滑雪胜地出售所需设备。

朝鲜领导人金正恩希望为游客和该国上层人士开发休闲活动。金正恩曾经以化名在瑞士首都伯尔尼学习，据信曾跟随学校前往阿尔卑斯山滑雪。

日内瓦《时报》(Le Temps)周一报导称，朝鲜已接触包括Bartholet Maschinenbau AG在内的多家瑞士企业，希望其为Masik度假胜地提供价值700万瑞士法郎(757万美元)的升降椅和缆车。

但瑞士联邦政府经济事务秘书处的Marie Avet表示，瑞士政府将豪华运动设备新增至其联合国制裁下的禁售商品名单中。

Avet对路透表示：“联邦委员会7月3日决定将运动设施的基础设施也列入禁售名单，特别是那些带有豪华性质的度假胜地。该度假胜地具豪华性质，这是其不宜出口的原因。”

瑞士对朝鲜的禁售商品名单包括高尔夫、骑马、水上运动、台球和博彩等活动的设备，还包括豪华手表、珠宝、鱼子酱、香水和艺术品。（完）