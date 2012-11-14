疑似朝鲜出口导弹零部件途中遇截

路透联合国11月13日电(记者 Louis Charbonneau)---外交人士周二表示，今年5月，一批疑似朝鲜制造、可用於导弹项目的石墨锥在被运往叙利亚的途中被韩国当局发现并扣押。

多名要求匿名的联合国安理会外交官对路透表示，韩国官员在这艘名为“新烟台”(Xin Yan Tai)的中国船只上扣押了445个石墨锥。

上述外交官称，韩国当局在釜山港截获了该船，并表示这批石墨锥计划交给一家名为Electric Parts的叙利亚公司。

上述外交官还表示，韩国官员於10月24日将此事告知安理会朝鲜制裁委员会，称中国提出协助调查与此事相关的背景。

一名外交管称：“这批石墨锥似乎要用於叙利亚的导弹项目。中国向我们保证，他们将调查这一看似违反联合国制裁决议的事件。”

外交人士表示，石墨锥似乎与用於弹道导弹项目的材料吻合，韩国将与中国共同调查此事。

外交人士称，这批货物由一家朝鲜贸易公司安排，其中一名外交官称，这家本应接收石墨锥的叙利亚公司或许是这家贸易公司的子公司。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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