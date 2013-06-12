朝韩高层会谈因代表选人分歧被取消

美国欲在NAFTA谈判中重新取得征收关税权利--谈判目标草案
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。
路透首尔6月11日（记者 Ju-min Park） - 韩国政府官员称，计划进行的朝韩高层会谈周二被取消，因双方对代表人选的级别未达成一致。
此次朝韩高层会谈原定在周三举行。朝鲜在3月和4月曾多次对韩国和美国发出袭击威胁，因此当其提出此次会谈提议时令外界颇为吃惊。
朝鲜的会谈提议显然是想重启与韩国的商业往来，而韩国方面也试图修复与朝鲜的关系。
韩国统一部发言人金炯锡(Kim Hyung-suk)对记者表示，朝鲜已对韩方表示，韩国选定统一部副部长为团长不合适。
金炯锡称，朝鲜称韩方的选择是“严重挑衅”。
韩国方面则希望朝鲜会选派金正恩的亲信、朝鲜劳动党一名高官作为代表团团长，以表明朝鲜重视此次会议。
但金炯锡透露，朝鲜对韩国表示，将会选派一名不太知名的政府官员作为代表团团长。
金炯锡称，朝鲜对其代表团的决定很反常，选定的团长不能很好地代表朝鲜领导层。他说道，“我们政府对朝鲜的立场表示遗憾。”
尚不清楚朝鲜是否会彻底取消此次会谈提议，并再次回到敌对战术上。而韩国方面则表示，对对话持开放态度。（完）
编译：程芳 发稿：
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