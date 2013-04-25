韩国提议与朝鲜会谈 商讨重启开城工业园问题

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透首尔4月25日 - 韩国周四表示，该国提议与朝鲜举行正式会谈，讨论重新开放开城工业园问题。之前由于紧张局势升级，该园区自4月初以来关闭。
这是韩国首次提出与朝鲜直接会谈的正式提议，旨在打破两国在开城工业园项目上的僵局。
朝鲜拒绝韩国工人和供应物品进入该工业园，指责韩国利用该合作项目侮辱其领导层。目前约有180名韩方工人仍在该工业园，据信园区的食品等供应即将耗尽。
“政府今日正式提议举行韩朝政府间的工作级别会谈，以解决影响开城（工业园）工人的人道主义问题，推动该园区正常化，”韩国统一部发言人金炯锡（Kim Hyung-suk）说。
金炯锡要求朝鲜方面在周五上午前作出回应。此举可能惹怒朝鲜，朝鲜曾指责韩国蔑视其好意，从而危及该项目。
由于朝韩关系紧张，朝鲜已从开城工业园撤离约5.3万名本国工人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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