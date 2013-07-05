朝韩同意就重启开城园区举行会谈

路透首尔7月4日 - 朝鲜和韩国周四同意就重启开城工业园区举行对话，朝鲜接受了韩国统一部关于对话的提议。

面对来自开城工业园区韩国中小企业的压力，朝韩周四通过联络热线进行了沟通。这些企业敦促政府采取行动，因园区关闭给企业带来巨大损失。

韩国总统朴槿惠承诺将加强与朝鲜对话，并着手建立信任、改善关系，但她同时表示，不会屈服于不合理的要求或作出让步，来换取表面上的进展。（完）