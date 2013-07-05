朝韩同意就重启开城园区举行会谈

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透首尔7月4日 - 朝鲜和韩国周四同意就重启开城工业园区举行对话，朝鲜接受了韩国统一部关于对话的提议。
韩国统一部在声明中说：“朝鲜同意7月6日10点在板门店举行工作会谈。”
面对来自开城工业园区韩国中小企业的压力，朝韩周四通过联络热线进行了沟通。这些企业敦促政府采取行动，因园区关闭给企业带来巨大损失。
韩国总统朴槿惠承诺将加强与朝鲜对话，并着手建立信任、改善关系，但她同时表示，不会屈服于不合理的要求或作出让步，来换取表面上的进展。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)