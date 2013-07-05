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时事要闻 | 2013年 7月 5日 星期五 09:54 BJT

朝韩同意就重启开城园区举行会谈

路透首尔7月4日 - 朝鲜和韩国周四同意就重启开城工业园区举行对话，朝鲜接受了韩国统一部关于对话的提议。

韩国统一部在声明中说：“朝鲜同意7月6日10点在板门店举行工作会谈。”

面对来自开城工业园区韩国中小企业的压力，朝韩周四通过联络热线进行了沟通。这些企业敦促政府采取行动，因园区关闭给企业带来巨大损失。

韩国总统朴槿惠承诺将加强与朝鲜对话，并着手建立信任、改善关系，但她同时表示，不会屈服于不合理的要求或作出让步，来换取表面上的进展。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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