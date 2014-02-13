朝韩高层罕见会谈 寻求改善关系

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透首尔2月12日 -朝鲜和韩国官员周三在板门店举行七年来首次高层会谈，寻求改善关系。美韩本月将启动例行联合军演，朝方已表强烈反对。
韩国官员称，此次朝韩高层会谈未预设议程，讨论了包括朝韩离散亲属团聚在内的诸多议题。
朝韩双方均有强烈意愿和动力，打破长期僵持局面。
韩国世宗研究院（Sejong Institute）的专家郑相昌（CheongSeong-chang）称：“对朝鲜来说，如果能实现朝韩关系改善，将为朝鲜领导人金正恩访华创造有利氛围，并为寻求与美国高层会谈打伏笔。”
外界认为金正恩正积极寻求访华，以巩固其在国内的领袖地位。
此次朝韩会谈，韩方首席代表是青瓦台国家安保室次长金奎显，朝方首席代表是统一战线部副部长元东渊。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。