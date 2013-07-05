朝韩同意就重启开城园区举行会谈

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月4日 - 朝鲜(北韩)和韩国周四同意就重启开城工业园区举行对话，朝鲜接受了韩国统一部关于对话的提议。
韩国统一部在声明中说：“朝鲜同意7月6日10点在板门店举行工作会谈。”
面对来自开城工业园区韩国中小企业的压力，朝韩周四通过联络热线进行了沟通。这些企业敦促政府采取行动，因园区关闭给企业带来巨大损失。
韩国总统朴槿惠承诺将加强与朝鲜对话，并着手建立信任、改善关系，但她同时表示，不会屈服于不合理的要求或作出让步，来换取表面上的进展。(完)
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。