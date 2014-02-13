朝韩高层罕见会谈，寻求改善关系

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月12日 - 朝鲜(北韩)和韩国官员周三在板门店举行七年来首次高层会谈，寻求改善关系。美韩本月将启动例行联合军演，朝方已表强烈反对。
韩国官员称，此次朝韩高层会谈未预设议程，讨论了包括朝韩离散亲属团聚在内的诸多议题。
朝韩双方均有强烈意愿和动力，打破长期僵持局面。
韩国世宗研究院（Sejong Institute）的专家郑相昌（Cheong Seong-chang）称：“对朝鲜来说，如果能实现朝韩关系改善，将为朝鲜领导人金正恩访华创造有利氛围，并为寻求与美国高层会谈打伏笔。”
外界认为金正恩正积极寻求访华，以巩固其在国内的领袖地位。
此次朝韩会谈，韩方首席代表是青瓦台国家安保室次长金奎显，朝方首席代表是统一战线部副部长元东渊。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)