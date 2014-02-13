朝韩高层罕见会谈，寻求改善关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月12日 - 朝鲜(北韩)和韩国官员周三在板门店举行七年来首次高层会谈，寻求改善关系。美韩本月将启动例行联合军演，朝方已表强烈反对。

韩国官员称，此次朝韩高层会谈未预设议程，讨论了包括朝韩离散亲属团聚在内的诸多议题。

朝韩双方均有强烈意愿和动力，打破长期僵持局面。

韩国世宗研究院（Sejong Institute）的专家郑相昌（Cheong Seong-chang）称：“对朝鲜来说，如果能实现朝韩关系改善，将为朝鲜领导人金正恩访华创造有利氛围，并为寻求与美国高层会谈打伏笔。”

外界认为金正恩正积极寻求访华，以巩固其在国内的领袖地位。

此次朝韩会谈，韩方首席代表是青瓦台国家安保室次长金奎显，朝方首席代表是统一战线部副部长元东渊。（完）