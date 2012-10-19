朝鲜称若周一发现反朝传单 将向韩国开火（更新版）

路透首尔10月19日电---朝鲜周五对韩国发出数月来最严厉警告，称如果周一发现从韩国越境发来反朝传单，朝鲜将向韩国领土开火。

据朝中社报导，朝鲜称如果周一发现这样的传单，将在”不示警的情况下从西线发起无情的军事打击。”