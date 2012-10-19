朝鲜称若周一发现反朝传单 将向韩国开火（更新版）

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透首尔10月19日电---朝鲜周五对韩国发出数月来最严厉警告，称如果周一发现从韩国越境发来反朝传单，朝鲜将向韩国领土开火。
据朝中社报导，朝鲜称如果周一发现这样的传单，将在”不示警的情况下从西线发起无情的军事打击。”
朝鲜称，如果发动袭击，目标将锁定边境城市坡州的一处旅游区。
韩国一个非政府组织联盟称，他们将按计划於下周一上午11:30(北京时间10:30)通过巨型气球，散发20万份反朝传单。
脱北者朴相学(Pak Sang-hak)说：“我们去年也遇到过类似威胁，他们以前没能阻止我们，这次也一样。”
韩国国防部长金宽镇(Kim Kwan-jin)周五则表示，韩国将对朝鲜的任何袭击予以反击。
朝中社常常发布反韩言论，但针对特定地区发出明确威胁的情况，在近月尚属罕见。
朝中社援引军方将领的话称：“朝鲜人民军言出必行。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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