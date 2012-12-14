韩裔美国游客被朝鲜扣留--报导

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透首尔/西雅图12月13日 - 韩国联合通讯社周四报导，上个月一名打算在朝鲜旅游五天的韩裔美国游客被朝鲜警方扣留。
韩联社引述韩国《国民日报》的报导称，这名游客叫Kenneth Bae，现年44岁，是五名前往朝鲜东北部城市罗先的游客之一。韩国媒体称，旅行为期五天，Bae抵达朝鲜的日期为11月3日。
CNN称，Bae是美国一个新教徒组织成员。美国与朝鲜没有外交关系。美国公民在朝鲜的利益由瑞典驻平壤大使馆维护。
美国国务院拒绝对Bae被朝鲜当局扣留的报导予以置评。
华盛顿州一个韩国族裔教堂的牧师称，Bae的母亲Myung Bae在这里参加祷告，周三上午从新闻报导中得知儿子被扣留后，祈祷儿子能够获释。
议员助理Jeff King对路透表示，韩裔美国参议员Paull Shin正“试图获得更多信息”，但并未与Bae的家庭取得联系。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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