朝鲜指控被拘美国游客有反朝罪行

路透首尔12月21日 - 朝鲜周五宣布拘捕了一名美国游客，称其犯下“反朝敌对罪行”，将对其提起刑事诉讼。这意味着朝鲜将对这名美国游客进行刑事审理。

这位游客名叫Kenneth Bae，是韩裔美国人。据与他家人有联系的人和首尔的活动人士称，Kenneth Bae是在上月前往朝鲜旅游时被朝鲜警方拘捕的。

朝鲜中央通讯社报导称：“此事正在调查当中，已发现证据显示此人犯有反朝敌对罪行。”

报导指出，瑞典驻朝鲜大使馆的官员曾探访过Kenneth Bae。报导没有披露他的状况及被指控罪行方面的详情。

根据朝鲜法律，从事反朝敌对行为者可被判处5-10年的劳动改造。

韩国《国民日报》（Kookmin Ilbo）曾报导称，Kenneth Bae是因携带一个存有朝鲜处死叛国者和异己人士影像的电脑硬盘而被捕的。

该报导的真实性尚无法得到证实。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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