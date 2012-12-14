韩裔美国游客被朝鲜扣留--报导

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/西雅图12月13日 - 韩国联合通讯社周四报导，上个月一名打算在朝鲜旅游五天的韩裔美国游客被朝鲜警方扣留。
韩联社引述韩国《国民日报》的报导称，这名游客叫Kenneth Bae，现年44岁，是五名前往朝鲜东北部城市罗先的游客之一。韩国媒体称，旅行为期五天，Bae抵达朝鲜的日期为11月3日。
CNN称，Bae是美国一个新教徒组织成员。美国与朝鲜没有外交关系。美国公民在朝鲜的利益由瑞典驻平壤大使馆维护。
美国国务院拒绝对Bae被朝鲜当局扣留的报导予以置评。
华盛顿州一个韩国族裔教堂的牧师称，Bae的母亲Myung Bae在这里参加祷告，周三上午从新闻报导中得知儿子被扣留后，祈祷儿子能够获释。
议员助理Jeff King对路透表示，韩裔美国参议员Paull Shin正“试图获得更多信息”，但并未与Bae的家庭取得联系。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。