2012年中朝贸易增长大幅回落--KITA

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透首尔3月7日 - 根据韩国国际贸易协会（KITA）报告，受中国经济增长放缓等影响，2012年中朝贸易额较上年并无明显增长。
KITA周四发布的报告显示，2012年中朝贸易总额为59.3亿美元，同比仅增长5.4%，远低于2011年时62.4%的增幅。
朝鲜不发布任何经济数据。
KITA称，全球煤炭和钢铁价格下降，且中国经济放缓导致需求低迷，构成中朝贸易增长回落的主要原因。去年，中国经济仅增长7.8%，为1999年以来的最低增速。
该报告显示，去年朝鲜对中国出口额为24.8亿美元，同比仅增长0.8%。
去年朝鲜对中国的进口额为34.5亿美元，同比增长8.9%，2011年的增幅则为38.9%。这导致中国去年对朝鲜实现贸易顺差9.6亿美元。
KITA称，尽管去年中国经济开始放缓，随着中朝边境城市经济合作加强，及朝鲜开放部分境外投资，中朝贸易预计很快会恢复较快增长。
2012年，朝韩两国贸易总额仅为19.8亿美元，或相当于中朝贸易额的三分之一左右。
“随着朝鲜与中国及韩国的双边贸易差距扩大，朝鲜经济今后或将更加依赖中国，”该协会称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
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