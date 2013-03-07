2012年中朝贸易增长大幅回落--KITA

路透首尔3月7日 - 根据韩国国际贸易协会（KITA）报告，受中国经济增长放缓等影响，2012年中朝贸易额较上年并无明显增长。

KITA周四发布的报告显示，2012年中朝贸易总额为59.3亿美元，同比仅增长5.4%，远低于2011年时62.4%的增幅。

朝鲜不发布任何经济数据。

KITA称，全球煤炭和钢铁价格下降，且中国经济放缓导致需求低迷，构成中朝贸易增长回落的主要原因。去年，中国经济仅增长7.8%，为1999年以来的最低增速。

该报告显示，去年朝鲜对中国出口额为24.8亿美元，同比仅增长0.8%。

去年朝鲜对中国的进口额为34.5亿美元，同比增长8.9%，2011年的增幅则为38.9%。这导致中国去年对朝鲜实现贸易顺差9.6亿美元。

KITA称，尽管去年中国经济开始放缓，随着中朝边境城市经济合作加强，及朝鲜开放部分境外投资，中朝贸易预计很快会恢复较快增长。

2012年，朝韩两国贸易总额仅为19.8亿美元，或相当于中朝贸易额的三分之一左右。

“随着朝鲜与中国及韩国的双边贸易差距扩大，朝鲜经济今后或将更加依赖中国，”该协会称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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