李明博敦促朝鲜考虑“转型”

路透首尔8月15日电---韩国总统李明博周三称，朝鲜应当面对现实，考虑进行“转型”，并指出韩国会关注朝鲜的变化。

李明博是在庆祝韩国脱离日本殖民统治获得解放纪念日的电视讲话中发表此番言论的。此前亦有迹象显示，朝鲜年轻的新领导人金正恩可能计划进行改革。

李明博还敦促朝鲜遵守联合国关於朝鲜核问题的决议。

“平壤也到了必须正视现实、考虑转型的时刻，”李明博说道，似乎指向朝鲜不景气的经济。多年来，朝鲜经济一直滑坡，即使在收成好的年份，该国仍是粮食短缺。

“我们将密切关注（朝鲜）可能的转变，”他补充说。

金正恩上台後展示了与其父截然不同的风格，在清洗了国内反对变革的高级将领後，他据信可能正着手进行经济和农业改革。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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