李明博敦促朝鲜考虑“转型”

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透首尔8月15日电---韩国总统李明博周三称，朝鲜应当面对现实，考虑进行“转型”，并指出韩国会关注朝鲜的变化。
李明博是在庆祝韩国脱离日本殖民统治获得解放纪念日的电视讲话中发表此番言论的。此前亦有迹象显示，朝鲜年轻的新领导人金正恩可能计划进行改革。
李明博还敦促朝鲜遵守联合国关於朝鲜核问题的决议。
“平壤也到了必须正视现实、考虑转型的时刻，”李明博说道，似乎指向朝鲜不景气的经济。多年来，朝鲜经济一直滑坡，即使在收成好的年份，该国仍是粮食短缺。
“我们将密切关注（朝鲜）可能的转变，”他补充说。
金正恩上台後展示了与其父截然不同的风格，在清洗了国内反对变革的高级将领後，他据信可能正着手进行经济和农业改革。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。