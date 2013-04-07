联合国对朝鲜半岛局势紧张感到忧虑

路透联合国4月5日 - 联合国发言人内西尔基（Martin Nesirky）周五称，联合国秘书长潘基文对朝鲜半岛局势日趋紧张深感忧虑，但联合国人道主义工作人员眼下仍在朝鲜各地工作。

“联合国驻朝鲜的工作人员仍在该国各地进行人道主义和促进发展的工作，”内西尔基说道。“秘书长对朝鲜半岛紧张局势升级深表关切。”

联合国发言人哈克（Farhan Haq）称，目前联合国有36名国际职员和21名当地雇员在位于朝鲜的7家机构与项目上工作。

内西尔基称，联合国官员参加了朝鲜周五在平壤召开的一次会议，朝鲜官员在该会议上要求外国驻朝外交机构考虑撤离工作人员，并警告称朝方在4月10日之后可能无法保障这些人员的安全。

“联合国正在研究这一要求，并会适当地作出回应，”他说道。

内西尔基称：“事态需要平息，声音需要压制。”

“朝鲜应对缓解紧张局势负责，”他说。“毕竟是朝鲜在最近数日和几周发表了大量让秘书长和他人感到忧虑的声明。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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