朝鲜：美国必须结束对朝敌对政策 朝鲜才会放弃核威慑

韩国及中国同意就朝鲜核及弹道导弹试验采取强烈措施
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透日内瓦7月10日(记者 Stephanie Nebehay/Tom Miles) - 朝鲜周三称，在美国结束对朝鲜的“敌对政策”前，朝鲜不会放弃核威慑，但同时表示朝鲜已准备好就其核计划重启国际对话。朝核六方会谈自2008年以来陷入僵局。
美国及其盟国认为，朝鲜2006年进行核试验，以及寻求铀浓缩的做法，违反了2005年六方会谈达成的弃核协议。
朝鲜驻联合国日内瓦办事处代表宋世平(So Se Pyong)警告称，美韩计划于8月举行的联合军演，将加剧朝鲜半岛的紧张局势。他并重申，朝鲜呼吁解散驻韩国联合国军司令部。
宋世平表示：“除非美国从根本上、不可逆转地摈弃对我国的敌对政策以及核威胁……并解散（驻韩国）联合国军司令部，否则朝鲜永远不会放弃核威慑。”
6月21日，朝鲜常驻联合国代表申善昊(Sin Son Ho)就曾呼吁解散驻韩国联合国军司令部。
朝鲜和韩国周日同意将着手重新开放开城工业园区，此前双方商谈了超过16个多小时。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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