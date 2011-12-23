联大为金正日举行默哀仪式

联合国大会应朝鲜请求，周四为已故朝鲜领导人金正日举行了默哀仪式。联大主席纳赛尔在美东时间下午3:00举行例行会议前，召集与会代表举行默哀。仪式持续25秒，美国、欧盟成员国和日本等抵制为金正日默哀。朝鲜驻联合国代表团还向安理会提出了类似请求，但西方外交官称该请求被拒绝。路透