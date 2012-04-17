联合国安理会强烈谴责朝鲜发射火箭

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透联合国4月16日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国安理会周一对朝鲜发射火箭予以强烈谴责，敦促联合国加强现有制裁措施，并警告朝鲜要是再进行导弹发射或核试验将会面临进一步的後果。
安理会一致通过了这项“主席声明”，中国对声明也表示支持。
联合国外交人士称，安理会很快就对发表声明达成一致，暗示中国对朝鲜不顾国际社会反对在上周发射卫星感到不满。
安理会声明称，“安理会强烈谴责朝鲜2012年4月13日（当地时间）进行的发射。”
“安理会要求朝鲜不使用弹道导弹技术进行进一步的发射，停止同弹道导弹计划相关的所有活动，遵守（安理会）决议。”
安理会声明还要求朝鲜“以完全、可核查和不可逆转的方式放弃所有核武器和现有核计划……不使用弹道导弹技术进行进一步发射，不进行核试验或进一步的挑衅”。
声明最後警告朝鲜称，安理会准备在必要的情况下采取进一步措施。
“如果朝鲜再进行发射或核试验，安理会决心将采取相应行动，”声明称。（完）编译：侯雪苹 发稿：程芳
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