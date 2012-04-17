联合国安理会强烈谴责朝鲜发射火箭

路透联合国4月16日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国安理会周一对朝鲜发射火箭予以强烈谴责，敦促联合国加强现有制裁措施，并警告朝鲜要是再进行导弹发射或核试验将会面临进一步的後果。

安理会一致通过了这项“主席声明”，中国对声明也表示支持。

联合国外交人士称，安理会很快就对发表声明达成一致，暗示中国对朝鲜不顾国际社会反对在上周发射卫星感到不满。

安理会声明称，“安理会强烈谴责朝鲜2012年4月13日（当地时间）进行的发射。”

“安理会要求朝鲜不使用弹道导弹技术进行进一步的发射，停止同弹道导弹计划相关的所有活动，遵守（安理会）决议。”

安理会声明还要求朝鲜“以完全、可核查和不可逆转的方式放弃所有核武器和现有核计划……不使用弹道导弹技术进行进一步发射，不进行核试验或进一步的挑衅”。

声明最後警告朝鲜称，安理会准备在必要的情况下采取进一步措施。

“如果朝鲜再进行发射或核试验，安理会决心将采取相应行动，”声明称。（完）编译：侯雪苹 发稿：程芳

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