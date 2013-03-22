联合国人权理事会成立委员会调查朝鲜人权状况

路透日内瓦3月21日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国人权理事会周四对朝鲜人权状况发起调查，并指出朝鲜存在普遍且系统性的践踏人权现象，其中有些“可能构成反人类罪”。

联合国人权理事会一致通过一项决议，就朝鲜践踏人权、食物匮乏以及存在政治犯集中营予以谴责。这项决议的草案由欧盟和日本提出，得到美国的支持。

联合国人权理事会成立了一个由三人组成的为期一年的调查委员会，并呼吁朝鲜配合该专家组的调查，该委员会成员包括联合国朝鲜人权状况特别报告员达鲁斯曼（Marzuki Darusman）。

“设立调查委员传递了一个重要信息，即国际社会密切关注朝鲜局势，不仅关注其核活动，还特别关注其人权状况，”美国驻联合国人权理事会代表Eileen Chamberlain Donahoe在日内瓦对记者说。

联合国人权事务高级专员皮莱（Navi Pillay）1月曾呼吁对朝鲜虐待及处决政治犯等践踏人权的现象进行国际调查，并称朝鲜可能犯有反人类罪。

在联合国人权理事会辩论阶段，朝鲜驻联合国日内瓦办事处代表宋世平（So Se Pyong）对上述决议予以反驳，称“(这一决议)是试图抹黑朝鲜形象的敌对势力实施政治目的的工具”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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