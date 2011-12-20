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时事要闻 | 2011年 12月 20日 星期二 10:40 BJT

潘基文就金正日去世向朝鲜人民表示慰问

路透联合国12月19日电---联合国秘书长潘基文周一在朝鲜领导人金正日去世後，向朝鲜人民表示慰问，表示联合国将继续对朝鲜人民提供帮助。

联合国发言人哈克（Farhan Haq）对记者发表的声明称，潘基文在朝鲜举国哀悼之际，向朝鲜人民表示慰问。

哈克称，潘基文重申其致力於朝鲜半岛和平与安全的承诺。联合国系统将继续向朝鲜人民提供帮助。潘基文正密切关注事态发展。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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