潘基文就金正日去世向朝鲜人民表示慰问

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透联合国12月19日电---联合国秘书长潘基文周一在朝鲜领导人金正日去世後，向朝鲜人民表示慰问，表示联合国将继续对朝鲜人民提供帮助。
联合国发言人哈克（Farhan Haq）对记者发表的声明称，潘基文在朝鲜举国哀悼之际，向朝鲜人民表示慰问。
哈克称，潘基文重申其致力於朝鲜半岛和平与安全的承诺。联合国系统将继续向朝鲜人民提供帮助。潘基文正密切关注事态发展。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。