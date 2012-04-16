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时事要闻 | 2012年 4月 16日 星期一 12:24 BJT

安理会周一料将谴责朝鲜发射火箭

路透联合国4月15日电---联合国外交人士称，安理会经过数日的闭门讨论，料将於周一发表声明，谴责朝鲜发射火箭。

美国常驻联合国代表苏珊·赖斯（Susan Rice）周五称，联合国安理会15个会员国对朝鲜发射远程火箭深表遗憾，但将继续讨论是否正式谴责朝鲜。

外交人士告诉路透，中国希望对朝鲜进行语气较缓和的责备，而非美国倾向的那种谴责。美国本月是安理会轮值主席国。

一名西方外交人士告诉路透：“除非中国今晚表示反对，否则我们将在纽约时间周一上午10点（北京时间晚2200），对朝鲜发表主席声明。”

与联合国决议不同，安理会声明不需通过投票，但需成员国一致通过。

联合国秘书长潘基文也对朝鲜发射火箭深表遗憾。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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