安理会周一料将谴责朝鲜发射火箭

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查

路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。