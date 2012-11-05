朝鲜称对其人权纪录感到骄傲 反驳联合国报告毫无依据

路透联合国11月2日电（记者 Louis Charbonneau）---朝鲜驻联合国代表团周五宣称，他们对朝鲜的社会体制和人权纪录感到骄傲，并驳斥联合国专员在报告中所谓朝鲜严重践踏人权的说法毫无根据。

联合国朝鲜人权状况特别报告员达鲁斯曼（Marzuki Darusman）向联合国大会负责人权问题的第三委员会提交报告，描述了朝鲜“广泛侵犯人权的情况”。朝鲜对此事作出上述反应。

达鲁斯曼在这份年度报告中还提到，朝鲜“大量设立政治犯集中营，监狱环境恶劣，囚犯被迫劳动、遭受酷刑及体罚”。

朝鲜代表Kim Song向联大第三委员会宣读声明称：“我国代表团完全且断然否认这些……毫无根据的指责。”

“特别报告员的这份报告是美国和欧盟敌视朝鲜政策的产物，是典型的将人权问题政治化、双重标准化和选择性做法的例子，”Kim说道。

达鲁斯曼指控朝鲜在他评估其人权状况时拒绝合作，还指出自他3月提交上次报告以来，朝鲜“糟糕的人权状况一直未有改善”。

Kim Song称，朝鲜此前曾与联合国和欧盟的人权机构合作过，但在欧盟提议联大决议谴责朝鲜人权纪录後，该国於2006年停止了此类合作。

“我们没什麽好隐藏的，也没什麽可害怕的。相反，我们对我国提升和保护人权、免费医疗教育的优越制度感到骄傲。” （完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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