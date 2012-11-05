朝鲜称对其人权纪录感到骄傲 反驳联合国报告毫无依据

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透联合国11月2日电（记者 Louis Charbonneau）---朝鲜驻联合国代表团周五宣称，他们对朝鲜的社会体制和人权纪录感到骄傲，并驳斥联合国专员在报告中所谓朝鲜严重践踏人权的说法毫无根据。
联合国朝鲜人权状况特别报告员达鲁斯曼（Marzuki Darusman）向联合国大会负责人权问题的第三委员会提交报告，描述了朝鲜“广泛侵犯人权的情况”。朝鲜对此事作出上述反应。
达鲁斯曼在这份年度报告中还提到，朝鲜“大量设立政治犯集中营，监狱环境恶劣，囚犯被迫劳动、遭受酷刑及体罚”。
朝鲜代表Kim Song向联大第三委员会宣读声明称：“我国代表团完全且断然否认这些……毫无根据的指责。”
“特别报告员的这份报告是美国和欧盟敌视朝鲜政策的产物，是典型的将人权问题政治化、双重标准化和选择性做法的例子，”Kim说道。
达鲁斯曼指控朝鲜在他评估其人权状况时拒绝合作，还指出自他3月提交上次报告以来，朝鲜“糟糕的人权状况一直未有改善”。
Kim Song称，朝鲜此前曾与联合国和欧盟的人权机构合作过，但在欧盟提议联大决议谴责朝鲜人权纪录後，该国於2006年停止了此类合作。
“我们没什麽好隐藏的，也没什麽可害怕的。相反，我们对我国提升和保护人权、免费医疗教育的优越制度感到骄傲。” （完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透首尔2月28日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。
路透首尔2月28日 - 据日本共同社报导，朝鲜一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。