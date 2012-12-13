联合国安理会谴责朝鲜发射火箭

路透联合国12月12日（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols） - 联合国安理会本月轮值主席、摩洛哥常驻联合国代表卢利什基（Mohammed Loulichki）称，安理会周三对朝鲜发射火箭予以谴责，将继续就朝鲜违反安理会决议展开磋商。

卢利什基对记者称：“安理会成员国谴责朝鲜的这次发射行为，该举动是对安理会1718号和1874号决议的公然违反。”

“安理会成员国将继续就如何适当回应展开磋商。”

卢利什基指出，安理会今年4月就曾警告朝鲜，如果该国进行进一步的火箭发射活动，安理会则会采取行动。

联合国秘书长潘基文也作出强烈谴责，称朝鲜此举为“挑衅行为”，违反了安理会关于禁止朝鲜发展弹道导弹与核技术的决议。

安理会一些成员国的外交官表示，他们希望安理会考虑采取具有约束力的决议，这可能令联合国针对朝鲜的制裁扩大。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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