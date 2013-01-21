美中就安理会涉朝决议草案达成协议 俄表示将支持

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透联合国1月19日（记者 Louis Charbonneau） - 联合国外交人士周五称，美国同中国就一项谴责朝鲜去年12月发射火箭的联合国安理会决议草案达成初步协议，俄罗斯预测这项决议草案将在安理会获得通过。
几位要求匿名的驻联合国代表称，该决议不会对朝鲜施加新的制裁措施，但将呼吁扩大对该国现行的制裁措施。他们还补充说，中国支持这项决议草案，对朝鲜可谓一大外交打击。
他们指出，安理会可能会在下周通过这项折中方案。
据俄罗斯新闻社（RIA Novosti）报道，俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churkin）对上述外交人士的言论予以证实，并指出安理会可能在下周早些时候通过上述决议草案。
“我预计我们会支持这项决议草案，”俄新社援引丘尔金的话称。“我觉得安理会成员国（对这项决议草案）不会有太大意见。”
“我们的立场是，朝鲜发射火箭违反了联合国安理会的决议，对此安理会应当作出反应，”他说道。
韩国以谨慎的态度对美中达成的初步协议表示欢迎。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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